Italiano sogna forte, con lui (di nuovo) il Bologna. E adesso? 'Di futuro non abbiamo parlato'

Una buonissima parte del percorso di Vincenzoe del suo Bologna passerà da Venezia. Il tecnico però ha parlato in conferenza anche del futuro."Il presidente è un uomo del sud come me, si vede che ci mette passione, parla con tutti, è questo il bello. Averlo qui presente con la squadra, tutte le mattine saluta i ragazzi, condividiamo tutto quello che potrà succedere da qui in avanti. Sono contento delle parole che ha detto. Gli avevo promesso che davo tutto me stesso per il Bologna, sono convinto che questo non è mai mancato".

"Non si è mai discusso di niente perché in questo momento abbiamo grandissimi obiettivi da raggiungere, ho dato la mia disponibilità a tutto quello che vorrà fare la società con me, ma il focus la massima proiezione verso quello che dobbiamo andare a fare, priorità agli obiettivi"."Queste dimensioni del campo, questo momento in cui ci affrontiamo... ci sarà grande intensità nella partita, dovremo stare attenti alle seconde palle, ci sarà bisogno di arrivare direttamente sui nostri attaccanti. Oggi il primo giorno con il gruppo squadra al completo".