Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Juve, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Interpellato su come si possa fermare Juan Cuadrado, che all'andata ha propiziato l'autogol decisivo di Venuti, l'allenatore si è lasciato andare a una battuta: "A San Siro una volta entrò un motorino in tribuna. Se ci permettono di prendere una moto e rincorrere Cuadrado... (ride, ndr.). Però, a parte le battute, Cuadrado è un campione...".