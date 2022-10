Al termine della gara pirotecnica tra Fiorentina e Inter, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha manifestato il suo disappunto per la rete del 4-3 realizzata dai nerazzurri in pieno recupero, viziata da un fallo di Edin Dzeko su Milenkovic.'Non so neanche che dire, c’era mezzo fallo a favore nostro, ennesimo episodio dubbio su un gol subito. È l’ennesima partita, a dieci secondi dalla fine, e noi oggi perdiamo. Quello di Dzeko è fallo. Nikola prende posizione, gli tira anche la maglia Dzeko'.