Nell'anticipo delle 12:30, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto l'Atalanta di Giampiero Gasperini per 1-0, grazie al quinto gol in maglia viola di Piatek. Al termine del match contro la Dea, l'allenatore del club gigliato ha parlato ai microfoni di Sky anche della partenza di Dusan Vlahovic.



'Quando abbiamo perso Vlahovic avevo il timore che gli esterni non segnassero e che lui fosse l'unico terminale offensivo. Poi abbiamo reagito e siamo riusciti a trovare una nostra identità. Lavorare alla pari con squadre che fanno la differenza in Italia, vuol dire che il lavoro sta venendo fuori'.