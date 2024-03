In una recente intervista su Radio Punto Nuovo, l'ex presidente dello Spezia,, ha condiviso la sua visione e le sue esperienze nel mondo del calcio."Da fuori è difficile capire cosa non è girato al Napoli, ma nessuno si attendeva un crollo simile. Doveva essere la favorita con l'Inter e invece... Poi raddrizzare la stagione in corsa è quasi sempre impossibile, ora conta solo programmare con lucidità e bontà la prossima. De Laurentiis è un presidente di grande personalità, tutte le decisioni passeranno da lui. Conosco molto bene il DS Meluso, mi piacerebbe rivederlo in coppia con Italiano al Napoli il prossimo anno. I due si stimano molto, Napoli sarebbe la piazza ideale per Vincenzo. E lui sarebbe l'allenatore ideale per questo Napoli, farebbe davvero divertire la piazza".