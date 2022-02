Dopo Torreira, anche l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha voluto dire la sua riguardo alla sfida di Coppa Italia, in programma contro la Juve per il 2 marzo. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club.



'Dobbiamo avere la testa nel prossimo im,pegno di campionato contro il Sassuolo, non dobbiamo pensare alla Coppa Italia, ci penseremo subito dopo la gara del Mapei. I ragazzi e questo gruppo mi sta spronando molto e allo stesso tempo anche io cerco di tirare fuori da loro il fuoco che hanno dentro'.