L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano presenta la sfida contro la Juventus ai microfoni di Dazn nel prepartita: "Dobbiamo migliorare la prestazione nell'arco dei 90 minuti, anche se siamo usciti sempre sconfitti contro le grandi abbiamo fatto ottime prestazioni. Ci è però mancato quel qualcosa che cercheremo stasera.I miei giocatori si stanno comportando bene in entrambe le fasi: giocano con qualità e dinamismo e si sacrificano. Castrovilli titolare? Oggi ho riconfermato quasi tutti i giocatori visti contro lo Spezia, contro la Juve per noi è un test difficile e vediamo cosa saremo in grado di fare".