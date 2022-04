Questo pomeriggio Andrea Agostinelli, ex calciatore e adesso commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano: dalle preoccupazioni per il futuro del tecnico al suo amore smisurato per un centrocampista della rosa viola. Queste le sue parole:



"Italiano sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato, sono fermamente convinto che i viola lotteranno fino all’ultima giornata per l'Europa. I meriti del tecnico sono totali, erano anni che non vedevo i viola giocare così: faccio veramente fatica, tranne magari qualche caso isolato, a un giocatore che non sia migliorato sotto la sua gestione. Ricordo ancora la vittoria della Fiorentina a Napoli di quest’anno in Coppa Italia. Sono sempre piu convinto che la Fiorentina un tecnico come Vincenzo Italiano se lo debba tenere ben stretto".