Numeri horror per Vincenzo Italiano contro la Juve. L'attuale tecnico della Fiorentina, che ieri sera è uscita dall'Allianz Stadium sconfitta per 2 a 0, ha sempre perso nelle cinque partite giocate nella sua carriera da allenatore contro i bianconeri: le sue squadre hanno incassato complessivamente 11 gol, segnandone soltanto uno. Per provare a rifarsi, l'ex Spezia ha ancora un'occasione in questa stagione: l'appuntamento è per il 22 maggio allo stadio Franchi, per la partita che chiuderà il campionato 2021/22 di Vecchia Signora e Viola.