Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Salernitana, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha avuto modo di commentare la posizione di un giocatore importante per i viola come il centravanti Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato di tanti club tra cui la Juventus. Questa la dichiarazione di Italiano: "​Non c’è alcun patto. Deve solo continuare a lavorare come sta facendo:Quando Dusan gioca come sa fare, tutta la squadra ne trae giovamento".