L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 contro il Maccabi Haifa, nel match valido per gli ottavi di ritorno di Conference League."E' troppo importante questo finale di stagione. Vogliamo ripeterci, non è facile e l'obiettivo principale è quello. Ho un grande rapporto con la società, ci confrontiamo spesso e vediamo più avanti. L'importante è concludere bene e soprattutto regalare un trofeo al nostro presidente".