A seguito della firma sul rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano sono arrivate anche le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone che, oltre a esprimere tutta la sua contentezza per l’accordo raggiunto con il tecnico: "Siamo super contenti. Voglio ringraziare Vincenzo, non c'è mai stato alcun dubbio. Ci abbiamo lavorato, Vincenzo è ritornato stamattina dalla Sicilia e abbiamo siglato l'accordo per programmare il futuro", ha voluto fornire la posizione ufficiale sulla possibile cessione del club, ipotizzata stamane da calciomercato.com. Così il dg Barone ai canali ufficiali del club: "È importante chiarire per tutti noi, in particolare per Rocco e per me. La tifoseria va rispettata, tutti questi attacchi che abbiamo ricevuto a livello personale sia Rocco che io non sono accettabili, perché significa che non si rispetta la Fiorentina e la tifoseria".