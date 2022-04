Dopo il pesante ko subito in casa dall'Udinese nel recupero della 20a giornata, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Può capitare di incepparsi, ma il 4-0 subito è pesante. Una giornata storta, ma è giusto perdere con partite così. Ora dobbiamo dimenticare e ripartire. L'Europa? No, gli obiettivi erano altri: ricreare entusiasmo e non far soffrire questa piazza. Ora però vogliamo mantenere la classifica che ci siamo guadagnati. Il nostro per ora è un campionato fantastico, se si dovesse concludere in Europa sarebbe straordinario".