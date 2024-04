Le dichiarazioni ufficiali, inevitabilmente, in questa fase della stagione, raccontano di una Juventus concentrata su Allegri, diconcentrato sull'obiettivoe diconcentrato sul. Tuttavia, la realtà, anche in questo caso inevitabilmente, è diversa.Giuntoli non può permettersi di essere impreparato di fronte a un potenziale addio anticipato dell'attuale allenatore. Pertanto, sta valutando le opzioni, guardando in particolare alle qualità di Thiago Motta tra gli allenatori emergenti in Serie A. È innegabile che Motta sia il profilo preferito nel caso in cui la posizione dell'allenatore si liberi a giugno.Infatti, nelle preferenze della, l'attuale allenatore del Bologna ha nettamente superato un altro nome preso in considerazione nelle scorse settimane, ovvero l'emergente. Tuttavia, Palladino, attualmente allenatore del Monza, è anch'esso prossimo a lasciare il club e, ironia della sorte, è diventato un potenziale obiettivo della Fiorentina.Con l'idea di salutarealla fine della stagione, la Fiorentina sta ora valutando i pro e i contro dei due allenatori che meglio si adattano al profilo delineato dal club: Palladino e Alberto Gilardino.