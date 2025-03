Italiano: 'Io al Bologna dopo Thiago Motta? Mi dicevano che sarebbe stata una missione impossibile'

Getty Images

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, che ha preso il posto disulla panchina delcon cui sta conducendo una stagione di alto livello.- "Tanti mi davano del pazzo perché, negli anni, dopo situazioni come questa a Bologna spesso si sono verificate annate insoddisfacenti. Tutti pensavano che sarebbe stata una missione impossibile: ecco, proprio questo c’era scritto sui messaggi che ricevevo. Questa era la panca più bollente dell’universo. Cosa rispondevo? Io dopo aver parlato con tutti i componenti della società mi sono tranquillizzato. Sapevo delle eventuali difficoltà come è realmente successo, ma scortato da compagni di viaggio che potevano darmi una grossa mano per non fare troppi danni".

- "Ci penso. Intanto bisogna vincere la semifinale e non sarà semplice: l’Empoli ha battuto tutte squadre fuori casa; io non ho mai vinto là, né in A né in B. Sono 180’ e vanno giocati. Detto ciò, pensare di poter portare 30-35 mila bolognesi a Roma e al primo anno qui per me sarebbe un sogno che tutti abbiamo, un qualcosa di impagabile".- "Con onestà devo dire che non si è ancora discusso di niente. Ma c’è tutta la mia disponibilità per il rinnovo. Io devo parlare di crescita di squadra. Una crescita che porta Orsolini in doppia cifra per il terzo anno, Ndoye ha lavorato tutti i giorni per arrivare a fare 7 goal, ma anche i giovani: Castro, Dominguez, Fabbian, ragazzi con qualità e carattere. Crescere vuol dire essere stimati dal gruppo. Sono stati bravi loro: c’è il lavoro dell’allenatore, ma anche la loro disponibilità".