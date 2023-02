Vincenzo, in conferenza, commenta Juve-Fiorentina."Non voglio essere ripetitivo e riprendere discorsi fatti. Non sta bastando, stiamo ottenendo poco per le vittorie, lo dice il cammino. Prendiamo gol puntualmente e non riusciamo. Mancanza generale. Vieni qua, tieni apprensione una squadra come la Juve che mette tutti in difficoltà quando vuole. Stiamo facendo poco avanti e indietro, ci costa punti, sconfitte, meritate o immeritate ma arrivano. Qualcosa sta mancando"."Manca l'ultimo passo per metterla dentro? Quando sei sotto pressione come lo siamo noi, che abbiamo bisogno di vincere per risalire, o reagisci o crolli. In questo caso le prestazioni le facciamo sempre. Siamo rimasti in partita. Non pareggiamo per un tacchetto, un laccio, incredibile, gli episodi negativi sempre dalla nostra parte. Ma se non otteniamo le vittorie con queste prestazioni, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più tutti. Tutti. Non è giusto perdere queste partite, prendiamo atto e dobbiamo crescere nella qualità, troppi errori anche quando non c'era tanta pressione della Juve. Regalavamo ripartenze anche. Impensabile non concedere palle alla Juve, così come dominare. Se non arrivano le vittorie dobbiamo dare qualcosa di più tutti, così non va bene"."A parte i primi dieci minuti siamo stati sempre nella metà campo della Juventus. Eravamo tutti a ridosso dell'area"."E' giovane, ha ancora un percorso importante davanti a lui, è un top e gli auguro il meglio. E' destinato a fare una grande carriera. Avrà un futuro importante, ha voglia, ha fame, gli auguro il meglio"."Pensato al Braga? Abbiamo 25 ragazzi, tutti sanno cosa bisogna fare, anche in base alla partita possiamo scegliere. Per quanto riguarda lì davanti la gente veloce, rapida, non statica, sono convinto che potesse darci qualcosa. Difendendosi bassi con questo blocco sono impenetrabili, pensavo di dare noia senza punti di riferimento. Però anche in funzione di giovedì... troppo importante, eravamo concentrati su questa ma abbiamo possibilità di variare e scegliere di partita in partita. Dispiace, alla fine davanti ci impegniamo tantissimo. I ragazzi danno l'anima, difendono e attaccano, danno tutto. Non meritano questo. Dispiace non far gol, soprattutto per loro. Ne verremo fuori".