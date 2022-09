L'allenatore dellaVincenzoha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Milenkovic è il risultato di gente buttata dentro con problemi o che non può fare prestazioni. Chiudo la parentesi. Per il resto grande reazione, abbiamo risposto alla sconfitta di Udine in maniera forte, giocando una delle prestazioni più belle. Sono contento della prestazione ma arrabbiato per non aver vinto: mi tengo la prima, il cammino è lungo e ora dobbiamo fare fuori come in casa, perché una squadra forte fa così. Siamo tornati al gol e oggi ne potevamo fare di più, con anche un rigore sbagliato".E sulla produzione offensiva dei viola: "Quando trovi squadre così chiuse devi calpestare e riempire gli ultimi 16 metri. In questo momento lo facciamo male, con poca lucidità, dobbiamo crescere. Contro la Juventus non è facilissimo creare palle gol nitide, ma il problema è nel riuscire a fare questo salto mentale. Lasciamo punti per strada, anche se la classifica non dobbiamo guardarla. Certi aspetti fanno vincere le partite, a volte stravincere, e lì dobbiamo arrivare".