Dopo aver ottenuto una brillante vittoria contro l'Atalanta, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato quanto avvenuto al Franchi durante la conferenza stampa post gara.



'Sono contento per Dragowski, gli ho detto che i miei campionati non finiscono a dicembre o gennaio. Ha vissuto momenti particolari in questa stagione e ora si sta riprendendo alla grande. Terracciano ha dimostrato di essere all'altezza della situazione ogni volta che è stato chiamato in causa. Oggi ha fatto una gran parata e ha distribuito bene i palloni'.