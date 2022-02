Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:



Allegri ha messo la Fiorentina in corsa per la Champions League?

Sinceramente ho sentito le parole di Allegri e mi hanno fatto piacere. Siamo nei pensieri anche delle altre squadre, temibili per tutti. Abbiamo due partite in meno rispetto alla Juventus e col risultato piano ci proietteremmo sopra in classifica”.