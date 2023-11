L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove è tornato a parlare anche della sconfitta subita contro la Juve.'A volte abbiamo trascinato noi lo stadio. La Fiesole è una spinta per noi nelle difficoltà e contro la Juve ci è mancato veramente quell’ulteriore valore. Contenti di aver regalato alla gente di Firenze questa vittoria e di essere ripartiti. Se avremo sempre questo clima, tutti insieme possiamo mettere in difficoltà ogni avversario. Mi auguro di ritrovare sempre un Franchi così caldo'.