Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche della gara dei Viola disputata contro la Juve alla quarta giornata.'Abbiamo fatto grandissime prestazioni contro Napoli e Juventus, le abbiamo nelle corde. Ci ha fregato il fatto di non concretizzare, ti crea autostima non indifferente, anche perché il gol lo prendi perché i campioni lo inventano. Bisogna essere più efficaci davanti, questi sono aspetti che ti fanno diventare più forte. Non dobbiamo sbagliarli'.