Come racconta La Gazzetta dello Sport, Chiesa nelle prime due stagioni alla Juventus ha segnato gol importanti anche in Champions League (3 al Porto negli ottavi di finale, anche se inutili, l’anno scorso e uno al Chelsea nel settembre scorso). "Non ha il talento del dieci, ma tutto il resto sì: forte senso d’appartenenza al club, un lungo futuro bianconero davanti e quella «garra» che lo ha subito trasformato in un idolo della tifoseria. In più è italiano, come Del Piero, e incarna i valori e lo stile del club".