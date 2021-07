Vincenzo, in conferenza stampa, si è presentato da nuovo tecnico della Fiorentina: "Ho avuto la fortuna di avere allenatori di valore, preparatissimi, che nel mio percorso mi hanno dato tanto. Alcuni mi hanno indirizzato nel momento in cui ho appeso le scarpe al chiodo. Tra questi c'è Prandelli, il primo a darmi fiducia a 20 anni a Verona. Ho passato con lui due anni fantastici, non l'ho sentito ma lo farò presto. Potrà darmi tanti consigli, lui e gli altri sono stati tecnici che mi hanno lasciato moltissimo".