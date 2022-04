L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove è tornato a parlare anche della gara persa contro la Juve in Coppa Italia.



'Siamo andati a Salerno e non abbiamo concesso neanche una ripartenza. Siamo stati qualitativi nel difendere, praticamente perfetti, e il gol l'hanno fatto per una nostra disattenzione che può capitare. Tante ci aspettano e ripartono, questo è merito nostro, di quello che proponiamo, del rispetto che hanno nei nostri confronti. Sappiamo di poter andare incontro a questi rischi. Con la Juventus abbiamo lavorato male da questo punto di vista e con l'Udinese. Nelle altre gare siamo stati bravi. Noi vogliamo giocare questo tipo di partite. Siamo nati così e moriremo così'.