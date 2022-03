Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:



"La partita di mercoledì è stata una grandissima gara: i ragazzi hanno giocato alla pari con una delle squadre più forti d'Europa, anche se la Juve aveva tante assenze. Anzi, in alcuni frangenti siamo stati superiori. Questo vuol dire che possiamo ambire a risultati importanti ma dobbiamo concretizzare di più. Mercoledì tutti si sono meritati un voto altissimo, se fossi un tifoso della Fiorentina verrei allo stadio e spererei di vedere la squadra giocare come mercoledì. Facendo così i risultati arriveranno".