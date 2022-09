Le parole dia Dazn:LA PARTITA - "Sono tra l'arrabbiato, il rammaricato, troppe situazioni dove devi approfittare della grande gara che stai facendo, delle difficoltà create, avversario alle corde, devi forzare e vincere. Dobbiamo attaccare l'area, far gol, potevamo farne qualcuno in più. Rimane la prestazione, come le altre, nonostante le non vittorie. Bene così, siamo alla quinta. Dispiaciuto perché lavoriamo per queste gare qua, sappiamo come far male poi durante la gara manca lucidità e abbiamo anche sbagliato un rigore. Mi dispiace gli attaccanti anche se non fanno prestazioni eccezionali un gol è sempre utile, il rigore poteva darci i 3 punti".TIFOSI - "Mi diverto con la gente dietro alle spalle, si parlava di Kouamé perché l'ho tolto, me l'ha chiesto perché non ce la faceva, un siparietto simpatico. I ragazzi hanno dato l'anima, una prestazione ottima".SINGOLI - "Dodò sta crescendo, non giocava da 8 mesi è arrivato a pezzi di condizione fisica e mentale. E' riesploso. Cresciamo, Kouamé si sta guadagnando il posto da titolare. Abbiamo Barak che da mancino si adatta a destra. Tutta gente che sta entrando nei meccanismi, sono contento".AMRABAT - "Una crescita incredibile, un ragazzo che a inizio anno scorso non pensava di giocare lì, continua a crescere partita dopo partita, addirittura tira da lontano. Tampona, organizza, sono contento. Ha forza e dinamismo sa leggere le situazioni. Contento di quello che dà per la squadra di come è cambiato, una bellissima storia. Addirittura voleva andare via, adesso è felice".TURNOVER - "Spesso siamo obbligati, cambi forzati, giocatori che ogni 2-3 giorni sono chiamati a far prestazioni, non abbiamo le forze ora".