L'allenatore dellaVincenzoè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la. "Cosa prevale in questo momento? C'è amarezza, un punto si poteva portare a casa. Fino all'espulsione abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, in un grande stadio, ma ancora una volta contro le grandi non riusciamo a fare risultato. Il punto lo meritavamo, la prestazione resta.? Ho sbagliato a ricordargli che era già ammonito (sorride, ndr.). Ho sempre timore dei centrali ammoniti, una lettura errata può capitare: gli servirà da lezione, sbagliando si impara ma oggi forse ci è costato caro. Era stato protagonista di una partita straordinaria, peccato: i ragazzi sono rammaricati, anche io sono dispiaciuto. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, oggi ci teniamo stretti questi progressi". E ancora: "Uscire a testa alta da questo stadio contro questa squadra fa affrontare il prosieguo del campionato con un'altra testa. Lo faremo comunque, è vero che tutto si racchiude nel risultato finale ma quando perdi così guardi cosa sei riuscito a fare. Per me è come se oggi la squadra avesse portato a casa punti, ogni settimana abbiamo qualche step in più a nostro favore, abbiamo giocato una partita di grande personalità".Su: "La strategia era quello di inserirlo, lui ha il cambio di passo ed ero sicuro che dal 70' in poi ci avrebbe dato una mano. Tutti quei traversoni, i palloni che attraversano l'area per me sono potenziali occasioni da gol. Se oggi c'è una pecca è forse quella, se non riesci a concretizzare certe occasioni è un peccato. A me fa piacere che venga rimarcata la prestazione della squadra, dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo perchè far tirare poco la Juventus è un merito".Su: "Non so, oggi si parla sempre di mercato... Dà sempre fastidio, ma in questo momento lo vedo concentrato e attento. Oggi non era facile, ha giocato spesso spalle alla porta ma è merito anche degli avversari, De Ligt e Rugani sono stati bravi. Lui sta dando l'anima, poi vedremo cosa succederà nel mercato",