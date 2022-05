Le parole di Italiano a Dazn:



CONTRO LA JUVE - "Non avevamo fatto partite bruttissime ma non avevamo mai segnato e sempre perso. Oggi era troppo importante, l'ultima possibilità, non potevamo sbagliare. L'abbiamo preparata bene, grazie a tutta Firenze, i ragazzi hanno risposto alla grande. Oggi non si poteva sbagliare, un capolavoro la Conference, per come eravamo partiti, un plauso a tutti, grande felicità per noi"



CRESCITA PERSONALE - "Quando si sceglie questo mestiere, devi farlo con tutto te stesso, senza lasciare nulla al caso, lavorare sui dettagli, convincere i giocatori e vincere il più possibile, è quello che fanno tutti. Sono partito dal basso, una gavetta incredibile, in Europa da calciatore non sono mai stato, era il mio sogno, grazie a tutta Firenze ho coronato il mio sogno. Vorrei urlare a tutti quelli che hanno sempre creduto in me e in noi, l'abbraccio più grande con i ragazzi. Ci siamo fatti l'applauso per il 270esimo allenamento ieri"



FUTURO - "Analizzare partita per partita è difficile, ognuna ha una storia a sé. Si perderanno giocatori in prestito e in scadenza, dovranno essere sostituiti bene e con qualità, inseriti in un gruppo unito e coeso, non bisogna sbagliare. Bisogna migliorare lo score di quest'anno"