L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita contro la Juve.SULLA GARA - 'Non voglio essere ripetitivo di quello che accade negli ultimi metri. Serve molta più attenzione e concentrazione quando hai la palla ma è impensabile non concedere nulla alla Juve. I pericoli maggiori sono arrivati quando avevamo la palla noi, poi abbiamo concesso troppo e loro ci hanno battuto. In questo momento la Juve è troppo folgorosa, qui qualcosina la devi lasciare. Un'altra prestazione che non ci lascia contenti e non fare punti può darci fastidio. Nel primo tempo abbiamo avuto 4 o 5 occasioni clamorose e se concedi quelle situazioni da gol succede queste. Stiamo perdendo partite dove possiamo ottenere punti e questo non sta accadendo'.SULL'ATTACCO - 'La partita l'avevamo pensata nel modo giusto, con la Juve che aspettava e ripartiva. Kouamè poteva darci la possibilità di attaccare la profondità ed essere veloci senza permettere alla Juve di recuperare palloni e ripartire. Oggi avevamo la Juve, non era semplice'.SULL'EUROPA - 'Ora riparte e dobbiamo cercare di onorarla al meglio. Abbiamo un avversario difficile ma la prepareremo al meglio'.