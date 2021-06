“Non sento bene i tifosi italiani”



“Guarda il volume si alza da lì”



pic.twitter.com/CA1jYGG5sC — Lapo Elkann (@lapoelkann_) June 27, 2021

Oggi Lapo Elkann ha voluto prendere amabilmente in giro Marko Arnautovic, "reo" di quell'esultanza provocatoria verso gli italiani dopo il gol poi rivelatosi in fuorigioco in Italia-Austria ieri sera. Lapo ha posto una di fianco all'altra una foto di Arnautovic e una di Federico Chiesa col braccio allungato come ad indicare qualcosa