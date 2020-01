Your browser does not support iframes.

Coppa Italia positiva per l'Inter: Conte batte la Fiorentina e va alle semifinali, dove affronterà il Napoli di Gattuso. Per il Corriere dello Sport è una vittoria 'Italian style'. "Coppa Italia: nerazzurri in semifinale col Napoli - si legge -. Debuttano Eriksen e Moses ma l'Inter riesce a battere la Fiorentina (2-1) con i gol di Candreva e Barella. Caceres illude i viola con la rete del pareggio. Conte: 'Avanti con merito'. In taglio destro: 'Zlatan vuol dire fiducia' per il 'Milan rinato'. E poi il mercato: Commisso scatenato, preso Kouame, Duncan, Igor e Amrabat (per giugno); Florenzi lascia la roma, va in prestito al Valencia. Petagna al Napoli d'estate, Piatek all'Herta Berlino.



