La stagione passata per la Juventus è stata ricca di grandi soddisfazioni. Ecco che infatti arrivano gli ultimi premi della stagione passata, 2018-2019 agli Italian Sport Awards. Questi premi sono consegnati in relazione ai meriti sportivi della scorsa stagione, dove figurano tre tesserati bianconeri. Il riconoscimento come migliore direttore sportivo è stato assegnato a Fabio Paratici, nella top 11 dela 2018-2019 compare il difensore Leonardo Bonucci. Premiato anche l'ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri come miglior allenatore. Una grande soddisfazione per il mondo bianconero, che continua a dare la caccia ai record.