Gianfranco Zola, grande ex giocatore di Parma, Napoli, Cagliari e Chelsea (club che ha appena vinto la Champions League) nonché della Nazionale azzurra, ed ex vice di Sarri (non alla Juve però) ha commentato a Sky Sport 24 l'Italia di Mancini in ottica Europei. Alcune parole di Zola hanno riguardato pure giocatori della Juventus: "Bisogna essere ottimisti. L'Italia ha qualità, con giocatori di talento ma anche di esperienza e carisma come Bonucci, Chiellini e Jorginho che possono dare un mix importante. Mi aspetto grandi cose!"