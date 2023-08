Domani alle ore 9 l'Italia di Milenaè attesa dalla sfida più importante del girone contro il. In dubbio la presenza di Cecilia, che è alle prese con qualche acciacco. Al suo posto è stata provata Martinaaccanto ad Elenain mezzo alla difesa, in caso di forfait della numero 23. Diversamente Lenzini potrebbe agire sulla corsia di destra, dove contro la Svezia ha agito Lucia, confermando così la coppia di centrali composta da Salvai e Linari. Si deciderà però nella mattinata neozelandese di Wellington in base alle condizioni del centrale difensivo della Juventus Women.