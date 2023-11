Sono state diramate le convocazioni della CT Nazarena Grilli per l'Italia Under 23. La nazionale scenderà in campo giovedì 30 novembre contro il Belgio a Coverciano. Di seguito l'elenco delle convocate:Portieri: Roberta(Juventus), Beatrice(Napoli), Camilla(Genoa);Difensori: Federica(Cesena), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angela Passeri (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan), Martina(Fiorentina);Centrocampiste: Veronica Battelani (Sampdoria), Melissa(Juventus), Sofia Colombo (Lazio), Anastasia Ferrara (Sassuolo), Valentina Gallazzi (Napoli), Martina Tomaselli (Roma);Attaccanti: Nicole(Como), Asia(Sampdoria), Alice Corelli (Napoli), Michela(Sampdoria), Margherita Monnecchi (Como), Elisa Polli (Inter), Elisa(USV Neulengbach).