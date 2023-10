La calciatrice della Juve femminile e della Nazionale, Martina Lenzini, ha commentato così la sconfitta maturata contro la Spagna.'Abbiamo resistito per quasi tutta la gara e tenuto testa alle campionesse del mondo in carica, dobbiamo essere orgogliose di averle affrontate in questo modo, con il giusto atteggiamento e dimostrando coraggio'.