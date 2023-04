La calciatrice delle Juve Women, Sara Gama, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa, dove ha parlato del percorso delle ragazze azzurre, lanciando un messaggio anche ai tifosi.'Questa maglia mi è mancata, la Nazionale è casa per me; dopo l’Europeo ho lavorato tanto e adesso sono in pista di nuovo. In questo periodo la squadra ha alternato cose buone ad altre meno buone, credo che per ottenere grandi risultati e levarci di dosso un po’ di pressione sia fondamentale tornare a divertirci tutte insieme. Mi aspetto una grande risposta da parte del pubblico di Roma, che anche grazie agli ottimi risultati del club giallorosso si sta avvicinando sempre di più al calcio femminile'.