La calciatrice dell’Italia Women, Caruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC, dove ha analizzato la sconfitta subita contro il Sudafrica.‘Non era ovviamente quello che volevamo e sognavamo. Dovremmo analizzare tutto quello che è successo e ripartire assolutamente. Credo in questo gruppo e credo nella nostra forza. I due gol contano ben poco perché non ci hanno portato al passaggio del turno. Abbiamo imparato in questo Mondiale che niente è scontato. Se non si vince non si va avanti. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e mi dispiace non avergli regalato gioie, ci tenevamo a fare bene. Per me abbiamo grande potenziale e siamo davvero forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e spero che dalle prossime partite sarà così”.