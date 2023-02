L'allenatrice dell'Italia Women, Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, in vista della sfida contro l'Inghilterra.'Ci attende un match difficilissimo, in questo momento le inglesi sono una delle nazionali più forti del mondo insieme a Stati Uniti e Germania. Hanno qualità in tutti i reparti, grande fisicità, intensità tecnica e potranno contare sulla spinta dei tifosi che riempiranno lo stadio. Dovremo ripartire dall’ottimo secondo tempo giocato con il Belgio. Voglio vedere coraggio e convinzione fin dalle prime battute di gioco. Sarà necessario lavorare come un blocco unico, mantenendo bene le distanze tra i reparti e gestendo nel migliore dei modi l’aspetto emotivo. Dopo il fischio finale sarò contenta se vedo che le calciatrici hanno dato tutto, aiutandosi a vicenda e mettendo in campo la loro qualità, il loro cuore e la loro anima'.