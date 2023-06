Intervenuta in conferenza stampa, l'allenatrice della Juve Women, Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che saranno i prossimi Mondiali.'Quando diciamo che il nostro obiettivo è passare il girone non significa che non vogliamo vincere il Mondiale, in cuor nostro noi lo vogliamo vincere, però dobbiamo avere quell’equilibrio che ci dice di affrontare partita per partita perché ogni partita è assolutamente equilibrata e per riuscire a passare il girone dobbiamo dare il massimo'.