La CT della Nazionale Italiana Femminile Milenanel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro la Corea del Sud ha parlato della recente vittoria della Panchina d'Oro di Joe. Le sue parole:"Personalmente l’ho votato Montemurro, ha fatto il Triplete ed è arrivato ai quarti di Champions. Ha portato mentalità e un modo di fare calcio diverso rispetto a quello che abbiamo noi allenatori in Italia. Qualcosa di nuovo che, per chi lo riesce a recepire, può contaminare tutti gli altri: questo serve per poter ampliare punti di vista diversi per tutti. Panchina strameritata per i risultati ma non è scontata perché nel femminile, a differenza del maschile, non sempre chi vince lo Scudetto vince anche la Panchina d’Oro: nel femminile si sceglie l’allenatore più bravo e questo quindi gli dà ancora più valore".