L'allenatrice dell'Italia femminile, Milena Bertolini, ha parlato alla vigilia della gara amichevole contro la Colombia.'Sono stati giorni molto proficui in cui abbiamo avuto la possibilità di consolidare degli aspetti tecnico-tattici su cui ci stiamo concentrando da tempo: sono soddisfatta di come le ragazze si sono allenate e anche dei test fisici che hanno sostenuto, che ci daranno una grande mano nel preparare il raduno di giugno”. Più che concentrarsi sulle interpreti e sul modulo iniziale, Milena Bertolini sottolinea l’importanza dello spirito di gruppo: "La scelta di affrontare la Colombia non è stata casuale: per caratteristiche assomiglia a molte delle avversarie che troveremo questa estate: mi aspetto 90’ di grande fisicità, dovremo essere brave a rimanere concentrate fino al fischio finale, tatticamente ma anche dal punto di vista del temperamento'.