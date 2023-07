L’allenatrice dell’Italia Women, Milena Bertolini, ha parlato della sfida contro l’Argentina direttamente dal ritiro della Nazionale.‘Negli ultimi allenamenti abbiamo fatto quello che di solito facciamo preparando le partite in Nazionale, partendo dalla nostra modalità di giocare per affrontare l’Argentina che è una squadra difficile da affrontare perché ha giocatrici tecniche ed è caratterialmente molto forte.Sarà importante l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità Questo Mondiale è importante tanto quanto l’altro perché dà continuità a un processo di crescita. L’essersi qualificati per due Mondiali di fila è straordinario per il nostro movimento’.