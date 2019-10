La Gazzetta dello Sport analizza le possibili scelte di Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo del 2020, per cui la Nazionale italiana si è qualificata sabato, con la vittoria contro la Grecia. Leonardo Bonucci ci sarà di sicuro, al pari di Giorgio Chiellini, se saprà tornare al top dopo il grave infortunio. In attacco, poi, è quasi sicura la presenza di Federico Bernardeschi. Questi i 18 calciatori sicuri della chiamata, secondo la Rosea:



PORTIERI- Donnarumma, Sirigu.

DIFENSORI- Chiellini, Bonucci, Florenzi, Spinazzola, Emerson.

CENTROCAMPISTI- Barella, Jorginho, Verratti, Lo. Pellegrini, Sensi, Zaniolo.

ATTACCANTI- Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Immobile, Insigne.