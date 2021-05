Roberto Mancini, c.t. dell'Italia, ha diramato l'elenco dei 28 uomini ancora in lizza per entrare nei 26 convocati definitivi per gli Europei (che iniziano l'11 giugno). L'ex allenatore dell'Inter ha escluso l'ex Juve Moise Kean, ma ha tenuto 4 giocatori juventini tra cui Bernardeschi. Questo il commento di Mancini alla trasmissione Rai "Che Tempo Che Fa": "È stato difficile lasciare fuori sei ragazzi dal primo raduno, sarà ancora più dura lasciare fuori gli ultimi due. Sono tutti ragazzi che meritano la Nazionale".