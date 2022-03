Il centrocampista dell'Italia Marco Verratti ha parlato dall'aula Magna Giovanni Ferrari di Coverciano, a due giorni dalla sfida contro la Macedonia del Nord valida per il playoff Mondiale. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.



IL MOMENTO - "Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. Come fatto durante l'Europeo, dobbiamo andare lontano con l'entusiasmo e con la voglia".



ELIMINAZIONI DALLA CHAMPIONS - "Qui è un'altra cosa. Quando attraversi la porta di Coverciano ti dimentichi ciò che è accaduto prima, le sconfitte con i club, e torna alla mente quanto abbiamo fatto questa estate. Siamo tornati a parlare della vittoria dell'Europeo, è diverso".



DONNARUMMA - "No, non è giù di morale. Lui stesso era dispiaciuto per l'errore contro il Real Madrid, ma Gigio è un ragazzo speciale. Il giorno dopo era già al lavoro con entusiasmo. Non ci dimentichiamo di ciò che ha fatto durante l'Europeo, lui è uno dei migliori portieri al mondo".



SVEZIA - "Rispetto a cinque anni fa sono cambiati il gruppo e l'allenatore. Mancini ci ha presi che eravamo distrutti e ci ha portati a vincere l'Europeo. Ora siamo un'altra squadra, con un'altra consapevolezza. E vogliamo fare di tutto per andare in Qatar".