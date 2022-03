Marco Verratti, centrocampista dell'Italia ha lasciato questa mattina il ritiro di Coverciano. Il centrocampista sarebbe indisponibile per la sfida in programma martedì contro la Turchia e per questo motivo fa ritorno anticipato a Parigi per riprendere i suoi allenamenti con il Paris Saint Germain. Roberto Mancini dovrà dunque fare a meno del centrocampista.