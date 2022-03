Marco Verratti ha parlato ai microfoni della Rai. Le sue parole:



COMMENTO - "È dura, è una delusione grande. Penso che abbiamo dominato, dovevamo vincerla, non c'è altro da dire. Bisogna fare gol e chiuderla subito, essere superiori. Basta una palla metà e metà e cambia tutto. Questo gol è stato l'incubo più grande. Eravamo superiori e potevamo fare meglio. Ci è mancato l'ultimo passaggio ma il calcio è così. È fondamentale essere cinici, spietati. Serve tempo per spiegarlo".



SPOGLIATOIO - "In spogliatoio è triste, avevamo tutte le carte in regole per giocarci questo Mondiale. Ora siamo qui a parlare di un disastro. Passare dalle stelle alle stalle è dura. Sono persone compagni e amici con cui ho vissuto la mia felicità più grande questo estate e sarò sempre fiero dei miei compagni. Sono sicuro che tutti sanno di aver dato tutto, stasera non è bastato, dobbiamo farci domande e migliorare. Siamo stati sfortunati ma va bene così".