Dopo la buona prova offerta contro la, l'torna in campo per continuare il suo percorso in. Questa sera, a partire dalle 20:45, tra le mura del Dino Manuzzi di Cesena, gli Azzurri affrontano l'che al primo turno ha battuto l'Inghilterra.(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Pellegrini; Gnonto, Raspadori, Politano(3-4-3): Dibusz; Lang, Orban, At.Szalai; Nego, A.Nagy, Schafer, Z.Nagy; Sallai, Szoboslai, Ad.Szalai.