Nicolò Zaniolo è stato sostituito al 41' di Italia-Spagna, match valido per la fase a gironi dell'Europeo Under 21, dopo una botta alla testa. Il centrocampista della Roma è rimasto cosciente ma è stato comunque stato costretto a lasciare il campo in barella. Il calciatore non sarà trasportato in ospedale per accertamenti come sembrava in un primo momento. Per lui solo un forte giramento di testa.



Al suo posto è entrato Riccardo Orsolini che ha ricevuto un'ovazione del pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna, teatro della partita ma anche di alcune reti dell'ormai ex attaccante della Juve che è stato tra i protagonisti della salvezza della squadra di Mihajlovic. ​A fine primo tempo è stato costretto al cambio anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz: per lui un fastidio muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.